Guida all' acquisto - Fiat Tipo Cross | la torinese pratica che bada al soldo

Guida all'acquisto - Fiat Tipo Cross, la torinese pratica che bada al so(l)do (Di lunedì 27 dicembre 2021) Solida, senza fronzoli, spaziosa e con l'anima country. La Tipo Cross le ha tutte per conquistare chi cerca sostanza. Ricca nella dotazione, è stata anche aggiornata nella sicurezza. E poi, è più sfiziosa della Tipo standard con i dettagli in plastica nera. Sotto il cofano la scelta è ampia, noi l'abbiamo provata con il tre cilindri 1.0 turbobenzina da 100 cavalli, valido alleato in città, meno a suo agio in autostrada. Ecco la nostra Guida all'acquisto. Confort e abitabilità. Nonostante il nome solletichi la fantasia, è fuori discussione che la Tipo Cross possa spendersi fra guadi, fangaie e mulattiere; d'altronde la trazione è solo ed esclusivamente sulle ruote anteriori. Più realisticamente, le protezioni nere per paraurti e passaruota tornano comode in città, ...

