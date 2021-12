Gucci e Adidas: collaborazione in arrivo? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sembra che anche Adidas stia per essere catapultato nel mondo del luxury. Il brand di abbigliamento e calzature sportive, infatti, presto potrebbe aver vita ad una collaborazione con Gucci, celebrando ancora una volta il punto d’incontro tra streetwear e alta moda. A rivelare che presto la maison fiorentina Gucci potrebbe dare vita ad una collaborazione con Adidas è stato l’account Twitter @hypeneverdies. Sembra infatti che dopo la capsule Leggi su solodonna (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sembra che anchestia per essere catapultato nel mondo del luxury. Il brand di abbigliamento e calzature sportive, infatti, presto potrebbe aver vita ad unacon, celebrando ancora una volta il punto d’incontro tra streetwear e alta moda. A rivelare che presto la maison fiorentinapotrebbe dare vita ad unaconè stato l’account Twitter @hypeneverdies. Sembra infatti che dopo la capsule

Ultime Notizie dalla rete : Gucci Adidas Moda e Metaverso, ora tocca all'abbigliamento sportivo Poco prima che Adidas lanciasse i suoi nuovi Nft, Nike leader mondiale dell'abbigliamento sportivo, ... Per il fashion (azioni che vanno nella stessa direzione sono state intraprese da Gucci, Burberry, ...

La logomania è la tendenza moda assoluta del 2021, purché in versione 2.0 ...della collezione Adidas by Bad Bunny e presenta i loghi di entrambi. Leggi anche › Fendi x Skims, in arrivo la capsule collection griffata di Kim Kardashian Per non parlare della collab Gucci ...

Gucci e Adidas: collaborazione in arrivo? SoloDonna La logomania è la tendenza moda del 2021, purché in versione 2.0 Il baratto dei loghi (e dei codici) ha aperto una nuova era della moda. Più collaborativa, meno convenzionale.

