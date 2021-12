Green pass falsi in vendita a 500 euro: oscurati 17 canali Telegram (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Guardia di finanza di Roma ha eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina oscurando 17 canali di un’applicazione di messaggistica istantanea contenenti annunci di vendita di falsi Green pass. Nell’operazione sono stati individuati 8 canali pubblici e 9 profili privati che vendevano le certificazioni verdi ad un prezzo compreso tra i 100 e i 500 euro da versare in alcuni casi con le criptovalute. I Green pass falsi venivano venduti sia in versione cartacea che digitale e durante le operazioni di vendita venivano anche effettuati dei particolari sconti nei confronti di coloro che acquistavano più certificazioni attraverso la ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Guardia di finanza di Roma ha eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina oscurando 17di un’applicazione di messaggistica istantanea contenenti annunci didi. Nell’operazione sono stati individuati 8pubblici e 9 profili privati che vendevano le certificazioni verdi ad un prezzo compreso tra i 100 e i 500da versare in alcuni casi con le criptovalute. Ivenivano venduti sia in versione cartacea che digitale e durante le operazioni divenivano anche effettuati dei particolari sconti nei confronti di coloro che acquistavano più certificazioni attraverso la ...

