Green pass falsi, arrestato giovane nel Napoletano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della polizia giudiziaria in servizio alla procura di Termini Imerese hanno arrestato un giovane di 26 anni residente nel Napoletano che vendeva secondo l'accusa, Green pass falsi. Al giovane attraverso la rete internet si rivolgevano diversi clienti no vax che volevano il lascia passare verde senza farsi il vaccino. I carabinieri di Gragnano grazie all'input degli agenti di Termini Imerese hanno eseguito una perquisizione e hanno trovato carte di identità false, banconote contraffatte, diverse migliaia di euro in contanti di vario taglio, carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote. Mentre nel personal computer dell'indagato sono state ...

