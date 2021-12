Gravina: "Salernitana? Vorrei essere ottimista ma l'unica ancora di salvezza..." (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato così direttamente dal Word Globe Soccer di Dubai, ai microfoni di SkySport. Queste le sue dichiarazioni sul caos Salernitana: “Ci deve essere... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato così direttamente dal Word Globe Soccer di Dubai, ai microfoni di SkySport. Queste le sue dichiarazioni sul caos: “Ci deve...

Advertising

FIGC : Rispetto dell’atto costitutivo del Trust della Salernitana. Gravina: “Se entro 10 giorni non si trova un acquirente… - ilcirotano : Gravina: 'Al lavoro su super green pass per il calcio. Salernitana? La vendita è l'unica salvezza' - - Pall_Gonfiato : #Salernitana - Il presidente della FIGC Gabriele #Gravina ha parlato della situazione del club campano - RadioSportiva : Il presidente federale Gravina ha fatto il punto sulla situazione Salernitana e ha parlato anche della situazione p… - napolista : #Gravina: «Ottimista per la Salernitana. Spero in un 2022 più sereno» Il presidente della Figc da Dubai. «Valutiam… -