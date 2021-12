Gravina | La Nazionale è una grande famiglia Dobbiamo tornare ad essere squadra

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato sul palco dei Globe Soccer Awards della, tra l'Europeo vinto lo scorso luglio e i prossimi playoff per i prossimi Mondiali in Qatar:...

A Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards , Gabrieleè già proiettato verso gli spareggi mondiali di marzo: " Ladeve tornare a essere la squadra speciale che ha dimostrato di essere nel 2021 e negli ultimi tre anni. Dobbiamo ......migliordi calcio del 2021 . I campioni d'Europa sono stati premiati durante i Global Soccer Awards in corso a Dubai. Il premio è stato ritirato del presidente della Figc,Gabriele, ...La Nazionale è stata premiata come migliore squadra dell’anno Il successo all’Europeo ha spianato la strada ai Globe Soccer Awards 2021 che si stanno svolgendo oggi a Dubai. Una delegazione ...Il presidente federale Gabriele Gravina, al Word Globe Soccer di Dubai, ha parlato ai microfoni di SKY "Sono molto orgoglioso di avere vissuto insieme a tantissimi italiani un anno ...