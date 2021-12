Gravina: “I contagi crescono ma il calcio non può fermarsi. Salernitana? Vorrei essere ottimista” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di diversi argomenti a Dubai a margine dei Globe Soccer Awards. Tra questi, quello della recrudescenza dei contagi: “Il calcio non può fermarsi, è linfa per dodici settori merceologici diversi. Dobbiamo stare più attenti, mi piacerebbe confrontarci con i nostri scienziati, con gli specialisti, per indicarci una strada per condizioni ideali. Non stresserei troppo il rapporto, il 97% dei nostri atleti è vaccinato, stiamo accelerando con la terza dose. Dobbiamo valorizzare meglio l’idea di un super green pass, ci stiamo ragionando”. Sul 2022, in particolare sulla situazione legata all’Italia coi Mondiali in bilico:“Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo dimostrato nel 2021 e negli ultimi tre anni. Recuperare le ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato di diversi argomenti a Dubai a margine dei Globe Soccer Awards. Tra questi, quello della recrudescenza dei: “Ilnon può, è linfa per dodici settori merceologici diversi. Dobbiamo stare più attenti, mi piacerebbe confrontarci con i nostri scienziati, con gli specialisti, per indicarci una strada per condizioni ideali. Non stri troppo il rapporto, il 97% dei nostri atleti è vaccinato, stiamo accelerando con la terza dose. Dobbiamo valorizzare meglio l’idea di un super green pass, ci stiamo ragionando”. Sul 2022, in particolare sulla situazione legata all’Italia coi Mondiali in bilico:“Dobbiamo tornare aquella squadra speciale che abbiamo dimostrato nel 2021 e negli ultimi tre anni. Recuperare le ...

