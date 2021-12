Gravina: 'Covid, il calcio non può fermarsi. Salernitana? La vendita è l'unica salvezza' (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nazionale, emergenza Covid, caso - Salernitana: sono i temi toccati dal presidente federale Gabriele Gravina, a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai, ai microfoni di Sky Sport. nazionale — "La ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nazionale, emergenza, caso -: sono i temi toccati dal presidente federale Gabriele, a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai, ai microfoni di Sky Sport. nazionale — "La ...

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Covid Gravina: 'Covid, il calcio non può fermarsi. Salernitana? La vendita è l'unica salvezza' Nazionale, emergenza Covid, caso - Salernitana: sono i temi toccati dal presidente federale Gabriele Gravina, a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai, ai microfoni di Sky Sport. nazionale ? "La Nazionale deve tornare a ...

Covid, un anno dopo il primo vaccino: 'Resta l'unica arma' E di conseguenza i positivi al Covid rilevati. "E non si può certo confrontare la Sicilia con il ... Intanto da oggi è partita la zona arancione a Gravina di Catania. E si saprà se quella di Motta sarà ...

Gravina: «Il calcio non può fermarsi. Mondiali? Sprecati due jolly, ora basta» ASCOLTA Gravina: «Il calcio non può fermarsi. Mondiali? Sprecati due jolly, ora basta» ha dichiarato il presidente della FIGC Il presidente della FIGC Gravina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport d ...

