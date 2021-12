Gratteri | ' La paura? Si addomestica Le mie motivazioni sono più forti'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Parole del procuratore di Catanzaro Nicolain una intervista a cuore aperto rilasciata al Resto del Carlino - LaNazione e il Giorno. "Non vado al cinema da almeno 30 anni. Anche il mare per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gratteri paura

QUOTIDIANO NAZIONALE

Le mie motivazioni sono più forti della". Parole del procuratore di Catanzaro Nicolain una intervista a cuore aperto rilasciata al Resto del Carlino - LaNazione e il Giorno. "Non vado ...Intervista al simbolo della lotta alla 'ndrangheta: ma non paragonatemi a Falcone, lui era un gigante di MARCELLA COCCHIProcuratore Nicola Gratteri, ricorda quanti anni aveva quando decise di lottare contro la criminalità organizzata? "Ero giovane. Da Gerace andavo a scuola a Locri, dove davanti alle medie, poi al lice ...La vita blindata del magistrato simbolo della lotta alla ’ndrangheta: ma non paragonatemi a Falcone, lui era un gigante "Papà camionista e mamma casalinga, se fossi nato in un’altra famiglia sarei pot ...