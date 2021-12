Grande Fratello Vip, urla fuori dalla Casa contro Miriana: "Tuo figlio non vuole" e lei crolla (Di lunedì 27 dicembre 2021) Brutto risveglio per la showgirl campana che viene travolta dai dubbi sulla sua storia d'amore con Biagio. Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 dicembre 2021) Brutto risveglio per la showgirl campana che viene travolta dai dubbi sulla sua storia d'amore con Biagio.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Filippo57456237 : @Followy26945611 @rosmelluu A kia e uguale secondo te la stessa cosa al grande fratello morto il nonno balla si div… - davidedl83 : @Cobretti_80 Questa so è messa in aspettativa lavorativa al Alitalia , per entrare al grande fratello !!! - infoitcultura : Un momento malinconico per Soleil - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -