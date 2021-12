Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano: “Sapevo che saresti entrato nella Casa. Te lo giuro”. C’è lo zampino di Fabrizio Corona? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo Alex Belli e Soleil Sorge, la “chimica artistica” più forte della Casa del Grande Fratello Vip6 è quella tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Sembrerebbe di sì. Lei, 21 anni ed ex tronista di Uomini e Donne. Lui, invece, 32 anni ed ex corteggiatore del talk dei sentimenti di Canale 5. Ma a legarli non è solo il programma di Maria De Filippi o almeno questo è quello che riporta Fanpage, secondo cui ci sarebbe anche lo zampino di Fabrizio Corona. In un recente momento di coccole ed effusioni, la ragazza ha detto al DJ: “Te lo giuro su mia madre, mi aveva detto: a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo… te lo giuro su mia madre!”. Che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo Alex Belli e Soleil Sorge, la “chimica artistica” più forte delladelVip6 è quella tra? Sembrerebbe di sì. Lei, 21 anni ed ex tronista di Uomini e Donne. Lui, invece, 32 anni ed ex corteggiatore del talk dei sentimenti di Canale 5. Ma a legarli non è solo il programma di Maria De Filippi o almeno questo è quello che riporta Fanpage, secondo cui ci sarebbe anche lodi. In un recente momento di coccole ed effusioni, la ragazza ha detto al DJ: “Te losu mia madre, mi aveva detto: a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo… te losu mia madre!”. Che si ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano: “Sapevo che saresti entrato nella Casa. Te lo giuro”.… - PivaEdoardo : RT @rexforte1: La povera vecchia è in calo di consensi, la miglior cosa x aumentarli o andare al grande fratello vio o fare delle cagare en… - rexforte1 : La povera vecchia è in calo di consensi, la miglior cosa x aumentarli o andare al grande fratello vio o fare delle… -