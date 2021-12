Grande Fratello VIP, oggi: perché non c’è Sonia Bruganelli? Chi la sostituirà? FOTO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Assente annunciata della puntata di oggi del Grande Fratello VIP sarà la controversa opionionista Sonia Bruganelli: ma perché non c’è? Tornerà nelle prossime puntate? Chi è la nuova opinionista che la sostituirà? Scopriamo tutta la verità sulla passaggio di testimone di stasera. Leggi anche: Gf VIP Sonia Bruganelli: perché ha lasciato lo studio? Lite Signorini e cosa è... Leggi su donnapop (Di lunedì 27 dicembre 2021) Assente annunciata della puntata didelVIP sarà la controversa opionionista: manon c’è? Tornerà nelle prossime puntate? Chi è la nuova opinionista che la? Scopriamo tutta la verità sulla passaggio di testimone di stasera. Leggi anche: Gf VIPha lasciato lo studio? Lite Signorini e cosa è...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Soleil Sorge: Sophie Codegoni vuole farsi la storia a tutti i costi - #Grande #Fratello… - phoebeontw : posso dire che quest’anno la maggior parte dei concorrenti del grande fratello sta raggiungendo un livello di cring… - Peciolino : Elektra Bionic no, capisco il cachet e la notorietà, ma non sono così sicuro che sognare il Grande Fratello sia la… -