Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla trentesima puntata (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oggi, lunedì 27 dicembre, andrà in onda la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6, l’ultima di questo 2021. Le anticipazioni ci confermano che il concorrente meno votato tra Biagio D’Anelli, Valeria Marini-Giacomo Urtis e Miriana Trevisan sarà il dodicesimo eliminato. Per avere un’idea su chi abbia meno possibilità di restare nella casa del Grande Fratello leggete i risultati dei sondaggi, aggiornati a quest’oggi. Sarà dunque il televoto a decretare il nuovo abbandono forzato della casa di Cinecittà e non una scelta dell’ultimo minuto da parte di Valeria Marini, che secondo alcuni rumor avrebbe una vacanza a Sharm el Sheikh prenotata – e confermata – per Capodanno. Grande Fratello Vip, anticipazioni ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Oggi, lunedì 27 dicembre, andrà in onda ladelVip 6, l’ultima di questo 2021. Leci confermano che il concorrente meno votato tra Biagio D’Anelli, Valeria Marini-Giacomo Urtis e Miriana Trevisan sarà il dodicesimo eliminato. Per avere un’idea su chi abbia meno possibilità di restare nella casa delleggete i risultati dei sondaggi, aggiornati a quest’oggi. Sarà dunque il televoto a decretare il nuovo abbandono forzato della casa di Cinecittà e non una scelta dell’ultimo minuto da parte di Valeria Marini, che secondo alcuni rumor avrebbe una vacanza a Sharm el Sheikh prenotata – e confermata – per Capodanno.Vip,...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - AndreCardi : @PerrottaArturo Una che tempo fa partecipò al Grande Fratello e da concorrente fu licenziata da Alitalia perché ven… - trottolinad : @GraziaDeNicola1 È ma se non lo fa per primo il grande fratello perché dovrebbero i concorrenti? Io le avrei rispos… - preteteresa1 : RT @MONICA40632108: ?? L’amore di un grande fratello verso la sorellina ?? -