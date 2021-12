Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di lunedì 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Al via stasera il trentesimo appuntamento con il reality Grande Fratello Vip. Ecco le anticipazioni Stasera, lunedì 27 dicembre, in prima serata su Canale 5 trentesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. I “vipponi” hanno festeggiato il Natale nella Casa con piatti succulenti e creando un’atmosfera calorosa e divertente. Hanno preparato le nuove esibizione dell’incredibile “Gf Christmas Show” che torna in scena questa sera con la seconda parte. Ancora una volta non sono mancati i battibecchi anche in merito alla preparazione dello spettacolo… Inoltre, tante emozionanti sorprese attendono stasera gli inquilini ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Al via stasera il trentesimo appuntamento con il realityVip. Ecco leStasera,27, in prima serata su Canale 5 trentesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. I “vipponi” hanno festeggiato il Natale nella Casa con piatti succulenti e creando un’atmosfera calorosa e divertente. Hanno preparato le nuove esibizione dell’incredibile “Gf Christmas Show” che torna in scena questa sera con la seconda parte. Ancora una volta non sono mancati i battibecchi anche in merito alla preparazione dello spettacolo… Inoltre, tante emozionanti sorprese attendono stasera gli inquilini ...

