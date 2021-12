Grande Fratello Vip, il preferito: Soleil incalzata da Jessica e Gianmaria: cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 27 dicembre 2021) A distanza di una settimane e superato il Natale, torna questa sera l’appuntamento con il Grande Fratello Vip durante il quale conosceremo anche il nome del concorrente preferito. Anche in questi ultimi giorni gli utenti del web si sono espressi attraverso i sondaggi online, esprimendo la propria preferenza. Grande Fratello Vip, il preferito secondo i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 dicembre 2021) A distanza di una settimane e superato il Natale, torna questa sera l’appuntamento con ilVip durante il quale conosceremo anche il nome del concorrente. Anche in questi ultimi giorni gli utenti del web si sono espressi attraverso ionline, esprimendo la propria preferenza.Vip, ilsecondo i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

