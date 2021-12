Grande Fratello Vip anticipazioni lunedì 27 dicembre: chi entra, nuovi amori e una dolorosa eliminazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Va in scena oggi lunedì 27 dicembre 2021 l’ultimo appuntamento dell’anno con il discusso reality show di punta della Mediaset. La trentesima puntata del Grande Fratello Vip6 sarà condotta da Alfonso Signorini ovviamente in prima serata su Canale5 e ci svelerà quale sarà il vippone a lasciare la casa tra i nominati Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e lo scoppiettante duo composto da Valeria Marini & Giacomo Urtis. Al fianco del conduttore ancora una volta le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che a quanto pare si è messa alle spalle la sfuriata nei confronti del presentatore che non l’aveva lasciata esprimere un commento. Ai tre condottieri il compito di guidare i telespettatori nel nuovo appuntamento che vedrà anche alcune intense sorprese per alcuni dei Vip rimasti ancora in casa. Tutto quello che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Va in scena oggi272021 l’ultimo appuntamento dell’anno con il discusso reality show di punta della Mediaset. La trentesima puntata delVip6 sarà condotta da Alfonso Signorini ovviamente in prima serata su Canale5 e ci svelerà quale sarà il vippone a lasciare la casa tra i nominati Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e lo scoppiettante duo composto da Valeria Marini & Giacomo Urtis. Al fianco del conduttore ancora una volta le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che a quanto pare si è messa alle spalle la sfuriata nei confronti del presentatore che non l’aveva lasciata esprimere un commento. Ai tre condottieri il compito di guidare i telespettatori nel nuovo appuntamento che vedrà anche alcune intense sorprese per alcuni dei Vip rimasti ancora in casa. Tutto quello che ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP - 361_magazine : Al via stasera il trentesimo appuntamento con il reality Grande Fratello Vip. Ecco le anticipazioni - Nadia__Rossi : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP -