Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto la squalifica immediata: quello che ha fatto Katia Ricciarelli è davvero grave (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quella di Katia Ricciarelli potrebbe essere l'ennesima gaffe. Ora, secondo i beninformati, potrebbe arrivare una sonora squalifica. Ma andiamo per gradi e raccontiamo quello che è accaduto. Tra l'altro non è la prima volta che la Ricciarelli si rende protagonista di gaffe al Grande Fratello Vip, che sono passate in sordina senza alcun ricorso alla squalifica (cosa che, invece, negli scorsi anni era abbastanza frequente). La Ricciarelli, all’interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha avuto il compito di realizzare il coro natalizio con un risultato soddisfacente, visti i limiti canori di alcuni dei concorrenti. A un certo punto, la soprano ha detto: “Siete più belli in ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 dicembre 2021) Quella dipotrebbe essere l'ennesima gaffe. Ora, secondo i beninformati, potrebbe arrivare una sonora. Ma andiamo per gradi e raccontiamoche è accaduto. Tra l'altro non è la prima volta che lasi rende protagonista di gaffe alVip, che sono passate in sordina senza alcun ricorso alla(cosa che, invece, negli scorsi anni era abbastanza frequente). La, all’interno del programma di Canale 5 condotto da, ha avuto il compito di realizzare il coro natalizio con un risultato soddisfacente, visti i limiti canori di alcuni dei concorrenti. A un certo punto, la soprano ha detto: “Siete più belli in ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - _unshakeable_ : RT @riccardopietri: Qui tra poco per schivare il Covid dovrò richiedere se mi ospitano nella casa del grande fratello - Ire_Lica : @annadl52 @blusewillis1 Il Grande Fratello? ?? Preferisco film e serie tv ?? - Diegociorra : @Andrei_abere @albetteraty Grande. Sempre avuto un debole per il fratello stupido di Ciclope, probabilmente da quan… -