"Grande Fratello Vip 6", Alessandro e Sophie accorciano le distanze ma il bacio vero è tra Biagio e Miriana (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip 6 ' l'aria di festa per il compleanno di Jessica ha messo di buonumore i concorrenti che passano un Santo Stefano con tanta voglia di divertirsi. La torta di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nella Casa del 'Vip 6 ' l'aria di festa per il compleanno di Jessica ha messo di buonumore i concorrenti che passano un Santo Stefano con tanta voglia di divertirsi. La torta di ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Orizzonti6 : RT @Versi_del_Tempo: Ho un sogno: che il prossimo anno possano scomparire dai palinsesti tutte le trasmissioni stile Grande Fratello, Isola… - RiccardoLista8 : @GrandeFratello Sophie sei una gatta morta cosa fai il grande fratello oh la porno star - Silva10132479 : Manila: “Siete bellissimi insieme” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -