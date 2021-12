Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questa sera, lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 dicembre. anticipazioni Nel corso della puntata di stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Vedremo come i concorrenti hanno passato il Natale: tante le sorprese ricevute dai Vip. Dopo una cena e una serata scintillante per la vigilia, nel pomeriggio del 25 dicembre i Vip sono stati chiamati in salone per dar via allo ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Questa sera, lunedì 27, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda ilVip. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte ledi, 27Nel corso delladi stasera si parlerà di tanti temi e fatti avvenuti negli ultimi giorni. Vedremo come i concorrenti hanno passato il Natale: tante le sorprese ricevute dai Vip. Dopo una cena e una serata scintillante per la vigilia, nel pomeriggio del 25i Vip sono stati chiamati in salone per dar via allo ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi 27 dicembre - #Grande… - patriziaandreoz : @The_SadChild A mio fratello grande mettevo anche lo smalto?? - PasqualeMarro : #AlexBelli Bomba: Può rientrare al Grande Fratello, tuttavia… -