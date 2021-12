Globe Soccer Awards, Lewandowski: «Alla mia età c’è chi pensa al ritiro, ma posso dare ancora tanto» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato sul palco dei Globe Soccer Awards: le sue dichiarazioni Le parole di Robert Lewandowski ai Globe Soccer Awards. PRESENTAZIONE – «Felice di essere qui. E’ qualcosa di speciale essere a Dubai per i Globe Soccer, è tutto perfetto». 69 GOL – «Difficile spiegare quello che è successo. L’importante non è l’età malavorare sempre. Alla mia età qualcuno pensa al ritiro, io sono convinto di poterdare ancora tanto. E’ un discorso anche di testa, bisogna tenere la qualità alta, solocosì si fa ancora la differenza. posso ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Robert, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato sul palco dei: le sue dichiarazioni Le parole di Robertai. PRESENTAZIONE – «Felice di essere qui. E’ qualcosa di speciale essere a Dubai per i, è tutto perfetto». 69 GOL – «Difficile spiegare quello che è successo. L’importante non è l’età malavorare sempre.mia età qualcunoal, io sono convinto di poter. E’ un discorso anche di testa, bisogna tenere la qualità alta, solocosì si fala differenza....

