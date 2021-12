Globe Soccer Awards | Lewandoski vince il premio intitolato a Maradona | il suo ricordo è da brividi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è appena svolta a Dubai la cerimonia delche celebra calciatori, club e nazionali che si sono distinte nell’ultimo anno. Robert LewandowskiTra le categorie assegnate c’è anche ilper il top scorer dell’anno,a Diego Armando. Ad assicurarsi ilè stato il centravanti del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, che ha voluto ricordare il Pibe de Oro. Ecco quanto evidenziato: “Vedo il numero 10 e Diego Armando. È un onore per me. Per un attaccante significa essere al posto giusto nel momento giusto“.

A Dubai in occasione deiAwards , Gabriele Gravina è già proiettato verso gli spareggi mondiali di marzo: " La Nazionale deve tornare a essere la squadra speciale che ha dimostrato di essere nel 2021 e negli ...ASCOLTA Altro premio per Robert Lewandowski. Il centravanti del Bayern Monaco è stato scelto dai tifosi aiAwards Vive per il gol e quest'anno ha sfiorato la vittoria al Pallone d'Oro ma ha superato il record di Gerd Muller segnando 41 reti in 29 partite, battendo lo storico centravanti ...Le parole di Kylian Mbappé ai Globe Soccer Awards. Il francese è stato premiato come giocatore maschile dell’anno. DICHIARAZIONI – «E’ un piacere essere qui a Dubai. Ringrazio il Psg che ha creduto in ...Parlando a margine dei Globe Soccer Awards, dove ha ritirato il premio dato all'Italia come miglior nazionale dell'anno, Gravina ha anche detto che quella azzurra "deve tornare a essere la squadra ...