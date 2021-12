Globe Soccer Awards | il premio ‘Maradona’ miglior marcatore a Lewandowski

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Vittoria comedell’anno 2021 per Robert, centravanti del Bayern Monaco e della Polonia Robertpremiato aia Dubai in corso di svolgimento. Un’annata incredibile per il centravanti polacco del Bayern Monaco che ha battuto il record di gol segnati in un anno detenuto da 40 anni da Gerd Muller. Il centravanti polacco ha vinto ilcomedell’anno che da quest’anno si chiamaMaradona, in omaggio al Pibe De Oro, scomparso da poco. L'articolo proviene da Calcio News 24.