Globe Soccer Awards 2021 | premiati l’Italia | Mancini | Donnarumma e Bonucci

(Di lunedì 27 dicembre 2021) All’Al Wasl Plaza di Dubai sono andati in scena i. Grande protagonista. Dopo aver conquistato gli Europei, gli Azzurri di Roberto, votato miglior allenatore del, sono stati nominati miglior team nazionale dell’anno. Gigioe Leonardoeletti miglior portiere e miglior difensore del. “E’ un grande onore, sono contento di ricevere questo premio in questa città fantastica!”, ha detto, che poi ha risposto così a chi gli ha fatto notare chenon era tra le favorite per la vittoria finale agli Europei. “E’ una buona cosa, ma noi ci abbiamo sempre creduto di vincere questi Europei”. “E’ un piacere esser ...

A Dubai, sul palco del, la Nazionale riceve il premio di miglior squadra dell'anno. Guarda la premiazione degli azzurriDa spettatore al Worddi Dubai, ha esultato per i trionfi aiAwards di Donnarumma , Bonucci , Mancini e infine della Nazionale intera. Una gran bella soddisfazione per i diretti interessati, ma ...All'Al Wasl Plaza di Dubai sono andati in scena i Globe Soccer Awards 2021. Grande protagonista l'Italia. Dopo aver conquistato gli Europei, gli Azzurri di ...Premiato come allenatore del 2021 in occasione del Globe Soccer Awards a Dubai, il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha ricordato la vittoria dell'Europeo. "È davvero un grande pia ...