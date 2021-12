Globe Soccer Awards 2021, Italia miglior nazionale dell’anno e Mancini miglior ct (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Italia è la migliore squadra nazionale dell’anno. Il riconoscimento arriva ai Globe Soccer Awards in corso di svolgimento a Dubai. Ritira il premio il presidente della Figc Gravina: “Il nostro segreto? Un insieme di elementi: la qualità tecnica, l’abilità dell’allenatore e la capacità di tutti i tifosi di spingere con entusiasmo questa squadra, un mix giusto che ha permesso di trasformare la nostra squadra in una grande famiglia”. Contestualmente, il ct azzurro Roberto Mancini ha vinto il premio di miglior allenatore dell’anno: “Non eravamo fra i favoriti? È stata una buona cosa ma noi abbiamo sempre creduto di poter vincere”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’è lae squadra. Il riconoscimento arriva aiin corso di svolgimento a Dubai. Ritira il premio il presidente della Figc Gravina: “Il nostro segreto? Un insieme di elementi: la qualità tecnica, l’abilità dell’allenatore e la capacità di tutti i tifosi di spingere con entusiasmo questa squadra, un mix giusto che ha permesso di trasformare la nostra squadra in una grande famiglia”. Contestualmente, il ct azzurro Robertoha vinto il premio diallenatore: “Non eravamo fra i favoriti? È stata una buona cosa ma noi abbiamo sempre creduto di poter vincere”. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #FIGC, le parole del presidente #Gravina: 'Il calcio non può fermarsi' - DiMarzio : #GlobeSoccerAwards, Leonardo #Bonucci premiato miglior difensore dell'anno - DiMarzio : #GlobeSoccerAwards, le parole di Robert #Lewandowski - susydigennaro : RT @napolimagazine: GLOBE SOCCER AWARDS - Roberto Mancini vince il premio come miglior allenatore del 2021 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GLOBE SOCCER AWARDS - Roberto Mancini vince il premio come miglior allenatore del 2021 -