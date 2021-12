Gli sport invernali tornano in pista: in arrivo tante novità (Di lunedì 27 dicembre 2021) (a cura dell’Avv. Stefano Gianfaldoni - Of Counsel di Tonucci & Partners) Tutto è davvero pronto per l’entrata in vigore prevista per il 1 Gennaio 2022 delle norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali. Una riforma attesa da tempo, che “scende in pista” a stagione già iniziata e con tante novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, in attuazione dell’art. 9 della legge 8 Agosto 2019, n. 86 riguardante la “Riforma dello sport”, con obiettivo dichiarato di rivedere e aggiornare soprattutto le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, superando così gran parte dei contenuti della legge 363/2003. La sicurezza in pista, dunque, prima di tutto. Un leitmotiv per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) (a cura dell’Avv. Stefano Gianfaldoni - Of Counsel di Tonucci & Partners) Tutto è davvero pronto per l’entrata in vigore prevista per il 1 Gennaio 2022 delle norme sulla sicurezza nelle disciplineive. Una riforma attesa da tempo, che “scende in” a stagione già iniziata e conintrodotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, in attuazione dell’art. 9 della legge 8 Agosto 2019, n. 86 riguardante la “Riforma dello”, con obiettivo dichiarato di rivedere e aggiornare soprattutto le norme in materia di sicurezza nella pratica delle disciplineive, superando così gran parte dei contenuti della legge 363/2003. La sicurezza in, dunque, prima di tutto. Un leitmotiv per ...

