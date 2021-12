Giustizia | Cartabia delega Sisto Legale di Berlusconi valuterà i magistrati

Advertising

M5S_Camera : Una cosa di cui si parla poco sono gli investimenti fatti nel settore della #giustizia dall'ex ministro… - Venice_Mariposa : RT @erretti42: Prosegue la controriforma della giustizia targata Cartabia a garanzia di una magistratura il più possibile asservita agli in… - zettai_Ari : RT @erretti42: Prosegue la controriforma della giustizia targata Cartabia a garanzia di una magistratura il più possibile asservita agli in… - DiegoNatoli2 : RT @gladiatoremassi: #cartabia riempie di deleghe il berluskiano sotto segretario alla giustizia #sisto. Dovrà giudicare l'operato dei magi… - ringetto65 : RT @gladiatoremassi: #cartabia riempie di deleghe il berluskiano sotto segretario alla giustizia #sisto. Dovrà giudicare l'operato dei magi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Cartabia

Affaritaliani.it

fa valutare operato dei magistrati dal legale di Berlusconi La riforma dellanon è ancora entrata in vigore, manca il via libera definitivo del governo . Ma la ministra Marta ...Occorre, insomma, unapiù giusta e umana perché si consumano vicende sulla pelle della gente". La riformanon è stata sufficiente? "Alcuni aspetti non sono stati toccati. Serve il ...Fatti rilevanti per il pubblico rischiano di restare sconosciuti. E oggi non sapremmo nulla sulla morte di David Rossi, su Antonveneta strapagata da Mps, ...La ministra ha deciso di affidare il delicato incarico al sottosegretario di Forza Italia. Deciderà su carriere e promozioni delle toghe ...