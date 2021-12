Giulia Salemi regala un orologio di Cartier a Pierpaolo | ecco quanto costa

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il regalo die aTraguardo importante perPretelli (che qualche giorno fa sono stati protagonisti di una disavventura). In queste ore infatti i due hanno festeggiato il loro primo anniversario, e naturalmente sui social non sono mancate delle importanti dediche. Proprio l’ex Velino ha speso delle bellissime L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - Grazia69171367 : RT @ioetesolonoi: Giulia Salemi calpestami #prelemi - cristalsei : Giulia salemi ogni giorno ci dice 'basta dramaaaa, state sempre a fare drama' . - ioetesolonoi : Giulia Salemi calpestami #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Leggi anche >e Pierpaolo Pretelli, un anno d'amore L'influencer italo - persiana ha donato alla sua dolce metà un prezioso orologio Cartier, spiegando di aver optato per un simile ...Tra le coppie che potrebbero tornare in casa ci sono quelle formate dae Pierpaolo Pretelli , Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga . Mentre Sophie Codegoni fa una scenata ad Alessandro ...Un anno d'amore per la coppia che... Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano un anno d’amore. 365 giorni dal quel primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip. La loro relazione era iniziata ...La coppia per la prima volta realizza un sogno e... Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno realizzato un sogno. Per la prima volta hanno varcato i cancelli di Disneyland Paris. Come due bambini si s ...