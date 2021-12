Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, regali da sogno (e super costosi) per il primo anniversario (Di lunedì 27 dicembre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno raggiunto un importantissimo traguardo, infatti hanno festeggiato il loro primo anniversario di fidanzamento. E ovviamente non potevano mancare foto e video per celebrare al meglio questa ricorrenza. Ma le attenzioni maggiori si sono spostate sui regali da sogno che entrambi si sono fatti. I doni hanno fatto brillare gli occhi a tutti i loro follower e sono anche uscite fuori alcune informazioni sul prezzo degli stessi, soprattutto su quello ricevuto dall’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Soltanto pochi giorni fa invece Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli erano stato protagonisti di uno spiacevole episodio in un ristorante: “I francesi sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)hanno raggiunto un importantissimo traguardo, infatti hanno festeggiato il lorodi fidanzamento. E ovviamente non potevano mancare foto e video per celebrare al meglio questa ricorrenza. Ma le attenzioni maggiori si sono spostate suidache entrambi si sono fatti. I doni hanno fatto brillare gli occhi a tutti i loro follower e sono anche uscite fuori alcune informazioni sul prezzo degli stessi, soprattutto su quello ricevuto dall’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Soltanto pochi giorni fa inveceerano stato protagonisti di uno spiacevole episodio in un ristorante: “I francesi sono ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - Stefani73286336 : @IsaeChia @Prelemi14096385 Basta con questo ex velino ?? ha dimostrato di saper fare altre cose e voi siete lì punt… - YseFrancy : #prelemi non Giulia Salemi che diventa arciere! ?????????????????????? - Carmelacarmen8 : RT @anxiousabout_2: Semplicemente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli . Decisamente LA storia d’amore più bella di sempre : a partire dal… -