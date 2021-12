Giro di vite dei carabinieri nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca | 5 arresti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma – Idella Stazione di Roma Tor, negli ultimi giorni, nel corso di alcuni controlli antidroga, hanno arrestato 5 persone, e sequestrato circa 300 dosi, tra cocaina, eroina e crack, oltre a denaro contante. In via Arnaldo Brandizzi, nei pressi di una nota piazza di, ihanno notato aggirarsi con fare sospetto, un romano di 54 anni, nullafacente e già noto. A seguito del controllo e della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 23 dosi singole di cocaina, del peso di circa 18 grammi. Poco dopo in via dei Cochi, i militari hanno sorpreso una romana 42enne, nullafacente e con precedenti, in strada con ben 30 dosi di cocaina per un peso di circa 24 grammi e la somma contante di 300 euro. In serata, nei pressi di una nota piazza di ...