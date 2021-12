Giorgia Soleri mostra i peli sui social | “Li faccio solo tra le sopracciglia”

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ bastata una foto a far scoppiare la discussionedi Natale.si èta con isotto le ascelle in un post, “per non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti”. A bacchettarla, invece, sono stati i follower. “Nella caption avevo fatto questa previsione, ma sui parenti, cioè persone