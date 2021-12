Gimbe chiede di ridurre la quarantena a chi ha fatto la terza dose e di introdurre l’obbligo vaccinale. Cartabellotta: “Omicron è molta contagiosa. Ci vuole buonsenso” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Al netto dei dati di ieri che ci hanno riportato poco più di 25 mila contagi ma a fronte di molti meno tamponi effettuati, nelle ultime settimane abbiamo visto che i casi giornalieri sono passati da 15 mila a ridosso dell’Immacolata a circa 37 mila al giorno a Natale. La variante Omicron è molto più presente di quanto non dicano i dati delle flash survey effettuate dall’Iss. È una variante talmente contagiosa che nel momento in cui si stabilisce la reale presenza la stessa variante si è ulteriormente diffusa”. È quanto ha detto a Radio Cusano Campus il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. La buona notizia, sottolinea, “è che a fronte dell’incremento così importante dei contagi l’impatto sugli ospedali è percentualmente modesto. Le persone ricoverate in area medica sono l’1,8% dei quasi 520 mila ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Al netto dei dati di ieri che ci hanno riportato poco più di 25 mila contagi ma a fronte di molti meno tamponi effettuati, nelle ultime settimane abbiamo visto che i casi giornalieri sono passati da 15 mila a ridosso dell’Immacolata a circa 37 mila al giorno a Natale. La varianteè molto più presente di quanto non dicano i dati delle flash survey effettuate dall’Iss. È una variante talmenteche nel momento in cui si stabilisce la reale presenza la stessa variante si è ulteriormente diffusa”. È quanto ha detto a Radio Cusano Campus il presidente della Fondazione, Nino. La buona notizia, sottolinea, “è che a fronte dell’incremento così importante dei contagi l’impatto sugli ospedali è percentualmente modesto. Le persone ricoverate in area medica sono l’1,8% dei quasi 520 mila ...

