“Giampaolo ha detto no…”: incredibile in Serie A, snobbata la panchina (Di lunedì 27 dicembre 2021) Niente Spezia per Giampaolo, che ha rifiutato la panchina bianconera. Probabile la permanenza di Thiago Motta, nonostante il clima teso. Thiago Motta è destinato a restare sulla panchina dello Spezia. Ma non per meriti propri o per la vittoria ottenuta ai danni del Napoli nell’ultimo turno prima della sosta. Il motivo è da ricercare nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Niente Spezia per, che ha rifiutato labianconera. Probabile la permanenza di Thiago Motta, nonostante il clima teso. Thiago Motta è destinato a restare sulladello Spezia. Ma non per meriti propri o per la vittoria ottenuta ai danni del Napoli nell’ultimo turno prima della sosta. Il motivo è da ricercare nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Carlo28C : @SkySport Giampaolo ha detto no, certamente lui aspira alla panchina di qualche club più prestigioso, già allenare… - Fantacalcio : Spezia: Giampaolo ha detto no, resta Thiago Motta? - infoitsport : Spezia, la Gazzetta: “Giampaolo in attesa. Nzola al Maradona ha detto a Motta…” - Andrea842631710 : @RSaltato L’ubica cosa come ti ho detto, mi pare che cambia a seconda di chi retrocede. Tipo mi sa a loro convenga… - alzheimer_dr : Mia sorella ha appena detto 'La mia macchina fa cagare' e ho flashato il maestro Giampaolo, sono malato -