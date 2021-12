Ghirlanda salata di San Silvestro | l’antipasto perfetto per il Veglione!

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Se cercate un antipasto di grande effetto per la cena del Veglione, preparate questa. Meravigliosa da ammirare, è in realtà semplice da realizzare, a patto di seguire passo a passo i nostri consigli. Potete servirvi di un rotolo di sfoglia già pronto, se siete di fretta, ma se avete un po’ di tempo, vale la pena realizzare anche l’impasto da voi, provate la nostra ricetta velocissima ed infallibile, cliccate qui. Procuratevi poi: formaggio fresco spalmabile, 200 g pancetta a dadini (dolce o affumicata, come preferite), 250 g prosciutto cotto a cubetti, 150 g broccoli, 250 g pesati cotti cipolle, 2 grana padano o parmigiano reggiano grattugiato. 150 g uovo, 1 solo il tuorlo acqua, 1 cucchiaio olio extravergine d’oliva, q.b. e ovviamente, lei: pasta matta o sfoglia, 250 g Ed ora, mettetevi al lavoro! Noi ...

