GfV | Manila al veleno contro Lulù Selassiè | “Tu dove …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Si continua a parlare del Grande fratello vip e nello specifico di alcuni protagonisti. Proprio in queste ultime ore sembra ci sia stato uno spiuttosto acceso traNazzaro e. Sembra proprio che l’ex Miss Italia in queste ultime ore se la sia presa con, ma per quale motivo? A quanto pare,avrebbe rimproverato molti suoi coinquilini per il fatto che in tanti non sono solleciti a fare le pulizie di casa., questa volta si sarebbe scagliata. Ma cosa è accaduto? Grande fratello vip, è straNazzaro eEbbene si,in questi mesi ha ...