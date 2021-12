GF Vip, Miriana Trevisan è la quindicesima eliminata? Cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chi sarà il quindicesimo eliminato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè? Nominati Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan e una coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Chi uscirà? Ricordiamo che nessuno ha il biglietto di ritorno in questa nomination, quindi il Vippone che sarà eliminato non potrà più tornare. Il televoto di questa settimana è positivo (ecco perché ai telespettatori viene chiesto di rispondere alla domanda "Chi vuoi salvare?") E i sondaggi sembrano abbastanza chiari: Biagio D'Anelli potrebbe essere il peggior trasgressore. Andrà così? Leggi anche: Gf Vip, il segreto di Carmen Russo spiazza tutti: "Per partecipare a Miss ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chi sarà il quindicesimo eliminato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè? Nominati Biagio D'Anelli,e una coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Chi uscirà? Ricordiamo che nessuno ha il biglietto di ritorno in questa nomination, quindi il Vippone che sarà eliminato non potrà più tornare. Il televoto di questa settimana è positivo (ecco perché ai telespettatori viene chiesto di rispondere alla domanda "Chi vuoi salvare?") E isembrano abbastanza chiari: Biagio D'Anelli potrebbe essere il peggior trasgressore. Andrà così? Leggi anche: Gf Vip, il segreto di Carmen Russo spiazza tutti: "Per partecipare a Miss ...

Advertising

maneskinworldd1 : katia:'le darei una scarpata in testa ( vs Miriana); la vostra storia tenetela per voi dovete solo ringraziare di e… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, scatta il limone tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan #scatta #limone #biagio #danelli #miriana… - infoitcultura : Gf Vip, Biagio D'Anelli lascia la fidanzata in diretta: «Ora faccio come voglio». E arriva l'importante promessa Mi… - infoitcultura : GF Vip, Biagio furioso con Miriana: “Faccio quello che voglio” - infoitcultura : Biagio e il suo rapporto con Miriana - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -