GF Vip, Manila contro Lulù: «Matura solo per i trucchi» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle ultime ore, nella Casa del GF Vip c'è stata una pesante discussione tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié. Al termine della lite, la showgirl si è sfogata con alcuni concorrenti e quasi tutti si sono detti pienamente d'accordo con lei. GF Vip: Manila contro Lulù Aria tesa tra alcuni concorrenti del GF Vip. Nelle ultime ore, Manila Nazzaro ha avuto una discussione piuttosto accesa con Lulù Selassié. Ovviamente, ad aver scatenato la lite sono stati ancora una volta i turni in cucina non rispettati. Fin dall'inizio del reality, questo è bene sottolinearlo, alcuni concorrenti fanno di tutto per sottrarsi sia alle pulizie che ai turni in cucina. A fare le spese di questi atteggiamenti, neanche a dirlo, sono sempre le stesse persone. Tra queste c'è ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle ultime ore, nella Casa del GF Vip c'è stata una pesante discussione traNazzaro eSelassié. Al termine della lite, la showgirl si è sfogata con alcuni concorrenti e quasi tutti si sono detti pienamente d'accordo con lei. GF Vip:Aria tesa tra alcuni concorrenti del GF Vip. Nelle ultime ore,Nazzaro ha avuto una discussione piuttosto accesa conSelassié. Ovviamente, ad aver scatenato la lite sono stati ancora una volta i turni in cucina non rispettati. Fin dall'inizio del reality, questo è bene sottolinearlo, alcuni concorrenti fanno di tutto per sottrarsi sia alle pulizie che ai turni in cucina. A fare le spese di questi atteggiamenti, neanche a dirlo, sono sempre le stesse persone. Tra queste c'è ...

