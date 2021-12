Gf Vip | l' imbarazzante torta per il compleanno di Jessica | la protesta dei fan

(Di lunedì 27 dicembre 2021) I telespettatori del Grande Fratello Vipno in massa per la festa di' dedicata dai concorrenti del reality show di Mediaset aSelassié: dalla'non all'...

Ultime Notizie dalla rete : Vip imbarazzante

Leggo.it

...le due concorrenti del Gf: "Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu, cara Manila, detieni il primato. La tua falsità non ha confini. Il tuo finto buonismo è. ...I telespettatori del Grande Fratelloprotestano in massa per la festa di compleanno '' dedicata dai concorrenti del reality show di Mediaset a Jessica Selassié: dalla torta 'non all'altezza' ai bigné, ecco le proteste dei ...I telespettatori del Grande Fratello Vip protestano in massa per la festa di compleanno ‘imbarazzante’ dedicata dai concorrenti del reality show di Mediaset a Jessica ...Nella Casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié è finita nel mirino di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. A difendere la giovane principessa dalle critiche e accuse delle due concorrenti del realit ...