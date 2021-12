Gf Vip, la festa a luci rosse per Jessica Selassiè tra panna, balli sexy e gelosie (Di lunedì 27 dicembre 2021) Buon compleanno Jessica o meglio buon compleanno sexy Jessica. Ieri sera la Principessa ha festeggiato i suoi 27 anni allo scoccare della mezzanotte, in realtà il party era iniziato già da un po'. La princess è nata il 27... Leggi su today (Di lunedì 27 dicembre 2021) Buon compleannoo meglio buon compleanno. Ieri sera la Principessa ha festeggiato i suoi 27 anni allo scoccare della mezzanotte, in realtà il party era iniziato già da un po'. La princess è nata il 27...

telodogratis : Fd Vip, la festa a luci rosse per Jessica Selassiè tra panna, balli sexy e gelosie - IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni fa una scenata di gelosia ad Alessandro Basciano (e c’entra Jessica Selassiè) Durante la… - trilubiusgrow : RT @ilmessaggeroit: Gf Vip, lutto nella casa: morto il nonno di Alessandro Basciano. «Te ne sei andato in questo giorno di festa» https://t… - infoitcultura : Gf Vip, lutto nella casa: morto il nonno di Alessandro Basciano. «Te ne sei andato in questo giorno di festa» - infoitcultura : Gf Vip, lutto nella casa: morto il nonno di Alessandro Basciano. «Te ne sei andato in questo giorno di festa» -