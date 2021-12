Gf Vip: Katia Ricciarelli Censurata! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ennesima gaffe o scivolone che dir si voglia per Katia Ricciarelli. Nel mirino della concorrente del Grande Fratello Vip, è finito Antonello Venditti. Su di lui, la nostra Katia si è lasciata andare a dei commenti assai discutibili e che hanno sollevato un gran polverone, tanto da costringere la regia a togliere l’audio e a censurare tutto il resto della conversazione. Ma ecco tutto quello che è successo nelle ultime ore nella Casa di Cinecittà! Katia Ricciarelli, brutto scivolone su Antonello Venditti: la regia censura Ennesimo scivolone per Katia Ricciarelli. La cantante si è lasciata andare a delle affermazioni e a dei commenti riguardanti un personaggio noto del mondo dello spettacolo e che hanno costretto la regia a togliere l’audio proprio mentre stava parlando ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ennesima gaffe o scivolone che dir si voglia per. Nel mirino della concorrente del Grande Fratello Vip, è finito Antonello Venditti. Su di lui, la nostrasi è lasciata andare a dei commenti assai discutibili e che hanno sollevato un gran polverone, tanto da costringere la regia a togliere l’audio e a censurare tutto il resto della conversazione. Ma ecco tutto quello che è successo nelle ultime ore nella Casa di Cinecittà!, brutto scivolone su Antonello Venditti: la regia censura Ennesimo scivolone per. La cantante si è lasciata andare a delle affermazioni e a dei commenti riguardanti un personaggio noto del mondo dello spettacolo e che hanno costretto la regia a togliere l’audio proprio mentre stava parlando ...

Advertising

Italia_Notizie : Katia Ricciarelli, la clamorosa gaffe con Manuel Bortuzzo: “In piedi”. Gelo nella Casa del Grande Fratello Vip - FQMagazineit : Katia Ricciarelli, la clamorosa gaffe con Manuel Bortuzzo: “In piedi”. Gelo nella Casa del Grande Fratello Vip - ParliamoDiNews : Gf Vip, `paralitico`: Katia Ricciarelli-choc, gelo su Canale 5. Tam-tam: a un passo dalla squalifica – Libero Quoti… - _comedincanto : RT @maneskinworldd1: katia:'le darei una scarpata in testa ( vs Miriana); la vostra storia tenetela per voi dovete solo ringraziare di esse… - chiara_sciuto : RT @EventiFunweek: #GfVip Katia insulta Daniele... sarà espulsa? --- > -