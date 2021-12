Gf Vip: In Arrivo Nuovi Concorrenti! C’è Anche Delia Duran! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip sono in Arrivo Nuovi concorrenti, a partire dai primi giorni di gennaio. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha snocciolato un paio di nomi. Il primo è il mitico Sandokan della Tv, ossia l’attore indiano Kabir Bedi. L’altro nome è quello di Delia Duran. Sì, proprio la moglie o per meglio dire, la compagna di Mister Alex Belli. Entrerà davvero nella Casa Anche solo per dare fastidio alla nostra Soleil? Ecco tutte le novità riguardanti i Nuovi ingressi! A gennaio arrivano Nuovi concorrenti: c’è Anche Delia Duran Alessandro Basciano, Nathalie Caldonazzo, Barù e Federica Calemme sono gli ultimi Vipponi entrati nella Casa del Gf Vip. Tra qualche giorno giungeranno altri Nuovi concorrenti. Tutto avverrà ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip sono inconcorrenti, a partire dai primi giorni di gennaio. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha snocciolato un paio di nomi. Il primo è il mitico Sandokan della Tv, ossia l’attore indiano Kabir Bedi. L’altro nome è quello diDuran. Sì, proprio la moglie o per meglio dire, la compagna di Mister Alex Belli. Entrerà davvero nella Casasolo per dare fastidio alla nostra Soleil? Ecco tutte le novità riguardanti iingressi! A gennaio arrivanoconcorrenti: c’èDuran Alessandro Basciano, Nathalie Caldonazzo, Barù e Federica Calemme sono gli ultimi Vipponi entrati nella Casa del Gf Vip. Tra qualche giorno giungeranno altriconcorrenti. Tutto avverrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Arrivo Grande Fratello Vip, svelato lo scopo della Nave dell’Amore: in arrivo le vecchie coppie? Gossip e TV Grande Fratello Vip, la mamma di Soleil Sorge: "Alex è un bugiardo, Alessandro? È a caccia della prima che gli capita" Wendy Kay torna all'attacco contro Alex Belli e vuota il sacco sul nuovo arrivato Alessandro Basciano.. La mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli e Alessandro Basciano Soleil è tra le concorrenti più ...

