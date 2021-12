GF Vip: Biagio D’Anelli lascia la fidanzata, poi il bacio con Miriana Trevisan (Di lunedì 27 dicembre 2021) GF Vip: in queste settimane è aumentato l’interesse di Miriana Trevisan verso Biagio D’Anelli. Nelle scorse ore tra i due è scattato il bacio. In queste settimane, nella casa del Grande Fratello Vip, la showgirl Miriana Trevisan (49 anni) ha dichiarato il suo interesse all’influencer Biagio D’Anelli (38 anni). Il primo bacio tra Miriana e Biagio (screenshot video)Biagio, essendo fidanzato, aveva deciso di tenersi lontano da Miriam ma nelle ultime ore la situazione si è ribaltata e l’influencer ha chiuso la sua relazione davanti a tutto il pubblico per poi baciare la showgirl a distanza di qualche ora. Biagio D’Anelli e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021) GF Vip: in queste settimane è aumentato l’interesse diverso. Nelle scorse ore tra i due è scattato il. In queste settimane, nella casa del Grande Fratello Vip, la showgirl(49 anni) ha dichiarato il suo interesse all’influencer(38 anni). Il primotra(screenshot video), essendo fidanzato, aveva deciso di tenersi lontano da Miriam ma nelle ultime ore la situazione si è ribaltata e l’influencer ha chiuso la sua relazione davanti a tutto il pubblico per poi baciare la showgirl a distanza di qualche ora.e ...

