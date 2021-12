GF Vip, Barù e il dolce gesto per Jessica e il suo compleanno: lo ha fatto appena scattata la mezzanotte (Di lunedì 27 dicembre 2021) In occasione del compleanno di Jessica Selassié festeggiato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, in molti hanno notato l’atteggiamento di Barù nei confronti della principessa etiope: il buon Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona ha provato a farla divertire ed è stato addirittura il primo a farle gli auguri… ma sapete cos’altro hanno visto i telespettatori più attenti? LEGGI ANCHE:– GF Vip, l’imbarazzante torta per il compleanno di Jessica: i fan protestano dopo averla vista Al Grande Fratello Vip Barù è il primo a fare gli auguri di compleanno a Jessica Selassié, ma ha anche provato a farla divertire durante i festeggiamenti. I telespettatori hanno cominciato a ricamare su questo suo atteggiamento. Photo Credits: per gentile ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 dicembre 2021) In occasione deldiSelassié festeggiato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, in molti hanno notato l’atteggiamento dinei confronti della principessa etiope: il buon Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona ha provato a farla divertire ed è stato addirittura il primo a farle gli auguri… ma sapete cos’altro hanno visto i telespettatori più attenti? LEGGI ANCHE:– GF Vip, l’imbarazzante torta per ildi: i fan protestano dopo averla vista Al Grande Fratello Vipè il primo a fare gli auguri diSelassié, ma ha anche provato a farla divertire durante i festeggiamenti. I telespettatori hanno cominciato a ricamare su questo suo atteggiamento. Photo Credits: per gentile ...

