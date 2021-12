Gf Vip 6 | scatta la lite tra Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini che scoppia in lacrime Video

Leggi su isaechia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è ancora atmosfera natalizia, ma questo non impedisce adi litigare. Le due new entry, da poco entrate nella Casa del Gf Vip 6, se ne sono dette di ogni per una polemica piuttosto futile scaturita da una discussione sul trucco. Nella zona antistante il bagno, infatti, laera intenta a sistemarsi insieme a Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro quando laè andata ad affrontarla a muso duro: Tu chiedimi scusa per stamattina, anche se eri fuori luogo, come sei fuori luogo da quando sei arrivata. La, visibilmente sorpresa dall’attacco, ha subito ribattuto: “Che veleno! Tu sei pazza!“ A quel punto, lanon si è più controllata ed è esplosa, alzando il tono della voce e richiamando ...