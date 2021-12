GF Vip 6, Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli: arriva il bacio! (ma non mancano le liti) (Di martedì 28 dicembre 2021) Giorni di festa nella casa del Grande Fratello VIP, un occasione in più per avvicinare le neo coppie formate nella casa. Tra queste spiccano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ormai sempre più complici e Miriana Trevisan con Biagio d’Anelli. Ci concentriamo proprio su quest’ultima coppia, perché se inizialmente le cose tra di loro sono nate altalenando i dubbi alle certezze, ora i due pare vogliano fare sul serio. Ieri, giorno di Santo Stefano, è stato il compleanno di Jessica Selassiè. Per questo i vipponi hanno organizzato una mega festa con balli scatenati e…baci! Miriana e Biagio hanno fatto un passo in avanti nel loro rapporto e pare che la showgirl si stia trovando sempre meglio con l’opinionista televisivo. A confermarlo sono queste parole della ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021) Giorni di festa nella casa del Grande Fratello VIP, un occasione in più per avvicinare le neo coppie formate nella casa. Tra queste spiccano Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ormai sempre più complici econ. Ci concentriamo proprio su quest’ultima coppia, perché se inizialmente le cose tra di loro sono nate altalenando i dubbi alle certezze, ora i due pare vogliano fare sul serio. Ieri, giorno di Santo Stefano, è stato il compleanno di Jessica Selassiè. Per questo i vipponi hanno organizzato una mega festa con balli scatenati e…baci!hanno fatto un passo in avanti nel loro rapporto e pare che la showgirl si stia trovando sempre meglio con l’opinionista televisivo. A confermarlo sono queste parole della ...

