Gf Vip 6 | Jessica Salassiè svela un aneddoto inedito su Michele Morrone | “Ecco cosa faceva prima di diventare famoso”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieri seraSelassiè ha festeggiato il suo compleanno e non sono mancate delle rivelazioni inedite.di brindare, la principessa si è riunita con i suoi compagni d’avventura e scherzando con Alessandro Basciano ha dichiarato di vederlo bene come “acchiappino”. La ragazza poi ha rivelato agli altri concorrentiintendesse dire e, come riportato da Biccy.it, ha tirato in ballo: Saluto tutto i miei amici di Campo dei Fiori, ciao e mi mancate tanto. Io sto fissa lì e conosco un sacco di persone che mi raccontano tanti aneddoti. C’è unad esempio chel’acchiappino in quella zona. Gli acchiappini sono quelli che stanno davanti alle porte dei locali e che fanno entrare i turisti. Butta dentro, acchiappini, dai sono loro. Insomma, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip Jessica

Nella Casa del ' Grande Fratello6 ' l'aria di festa per il compleanno diha messo di buonumore i concorrenti che passano un Santo Stefano con tanta voglia di divertirsi. La torta di compleanno diventa una scusa per ...Non si può fare affidamento su di te" ha sbottato la conduttrice al Grande Fratello. "è l'unica con cui puoi avere a che fare perché fai arrabbiare tutti. E non dire bugie, perché io le ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi racconta il suo incontro indesiderato con un topo, che gli è saltato addosso mentre stava ...I telespettatori del Grande Fratello Vip protestano in massa per la festa di compleanno ‘imbarazzante’ dedicata dai concorrenti del reality show di Mediaset a Jessica ...