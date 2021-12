GF Vip 6 | il disordine nelle stanze dei vipponi FOTO

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilnella camere da letto del GF Vip 6 Gli inquilini del GF Vip 6 sono nella casa da mesi ormai, per lo meno la maggior parte di loro, e si sono messi comodi. Forse anche troppo. Dai video sul web, infatti, possiamo notare come le camere del reality siano praticamente sempre in. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Le camere da letto dei vipponi sono un disastro! Queste foto vi lasceranno senza parole #gfvip - Maximilian722 : @grandefratello speriamo che voi autori fatte qualcosa veramente dare ai vip del ordine in casa,a ragione Manila e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip disordine

Novella 2000

Per non parlare delle discussioni sule sulla sporcizia dentro la Casa. Scopri le ultime news sul Grande Fratello... Katia Ricciarelli rimprovera Davide Silvestri: 'Non ti riconosco più!' Al Grande Fratello6 ...il fatto che la maggior parte dei suoi compagni di gioco continuano a lasciare la cucina in. ...Nelle camere da letto dei vipponi del GF Vip 6 regna il disordine. Andiamo vedere alcune fotografie che lo dimostrano.Alessandro Basciano, nonostante sia entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da pochissimi giorni, è al centro di molte dinamiche. Forse avvantaggiato, facendo il suo ingresso ...