GF Vip 6 | anticipazioni puntata 27 dicembre | una coppia viene divisa | entra l’ex di Biagio?

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Da quanto apprendiamo a proposito delladel Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda stasera, alle 21.40 su Canale 5, ci saranno diversi colpi di scena inaspettati. Tanto per cominciare Alex Belli potrebbe fare una sorpresa a Soleil Sorge e non è detto che non resti nella Casa per qualche ora per un ennesimo faccia a faccia, che arriva quando sembrava che i due si fossero detti tutto. Del resto negli ultimi giornicorteggiatrice di Uomini e Donne ha pensato molto al compagno di reality, esprimendo grande nostalgia. Ci sarà poi un eliminato e stando ai sondaggi potrebbe trattarsi di uno traD’Anelli e Miriana Trevisan. La neo-del reality, insomma, rischia di separarsi a pochi giorni dal primo bacio, subito dopo che l’uomo ha lasciato in diretta la fidanzata per viversi l’esperienza nella Casa ...

Cosa accadrà stasera al GF6? Questa sera al GF6 si scopriranno le sorti di quattro concorrenti. Miriana, Biagio, Valeria e Giacomo potrebbero uscire definitivamente dalla Casa e non passare ...GF: Alfonso Signorini torna in onda dopo lo stop del 24 dicembre E' lunedì 27 dicembre e come ogni lunedì che si rispetti c'è un appuntamento televisivo che il pubblico attende con ...Anticipazioni della puntata lunedì 27 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:45, dopo Beautiful, Una Vita, il film ...Ecco le prime indiscrezioni su quello che potrà succedere stasera al GF Vip 6: spazio per un'eliminazione definitiva tra Biagio-Miriana e la coppia .... Questa sera saranno tanti gli argomenti in ball ...