Gf Vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il loro primo anniversario: “L’amore che abbiamo sempre sognato” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato, ieri, il loro primo anniversario. Il loro amore è nato esattamente un anno fa nel corso della quinta edizione del Gf Vip. Da quel momento i due sono inseparabili e la coppia ha passato una splendida giornata tra sorprese regali, senza badare alle polemiche dopo le critiche di Pio e Amedeo rivolte alla Salemi. Pierpaolo ha prenotato una stanza all’hotel Via Veneto Suites di Roma e ha riempito la camera con palloncini e petali rossi. Qui la coppia si è scambiata i regali, lui ha regalato alla sua dolce metà un anello d’oro e Giulia ha deciso per qualcosa che rimarrà nel tempo: un orologio di Cartier. Inoltre, Pierpaolo ha organizzato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 dicembre 2021)hanno festeggiato, ieri, il. Ilamore è nato esattamente un anno fa nel corso della quinta edizione del Gf Vip. Da quel momento i due sono inseparabili e la coppia ha passato una splendida giornata tra sorprese regali, senza badare alle polemiche dopo le critiche di Pio e Amedeo rivolte allaha prenotato una stanza all’hotel Via Veneto Suites di Roma e ha riempito la camera con palloncini e petali rossi. Qui la coppia si è scambiata i regali, lui ha regalato alla sua dolce metà un anello d’oro eha deciso per qualcosa che rimarrà nel tempo: un orologio di Cartier. Inoltre,ha organizzato ...

