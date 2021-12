Genova, code e ressa per i vaccini al Teatro della Gioventù: intervengono polizia e carabinieri (Di lunedì 27 dicembre 2021) La coda è arrivata ad occupare una parte della carreggiata di via Macaggi, con problemi alla viabilità e con carabinieri e polizia che stanno cercando di far scorrere il traffico Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 27 dicembre 2021) La coda è arrivata ad occupare una partecarreggiata di via Macaggi, con problemi alla viabilità e conche stanno cercando di far scorrere il traffico

Advertising

MIPiemonte : ? CONCLUSO Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ?????? Code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova ? agg. ore 12:36 - CCISS_Ministero : A26 Genova-Gravellona Toce code per 4 km causa lavori tra Allacciamento Diram. Predosa-Bettole (Km 42,5) e A26 Sv… - MIPiemonte : ?? Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ?????? Code per lavori tra Ovada e Masone in direzione Genova ? agg. ore 14:44 - ilsecoloxix : Gli utenti avranno un rimborso in caso di ritardi dovuti ai cantieri, ma non se le code si formano per deviazioni s… - CCISS_Ministero : A26 Genova-Gravellona Toce code per 5 km causa lavori tra Allacciamento Diram. Predosa-Bettole (Km 42,5) e A26 Sv… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova code Capodanno alla Claque di Genova ... anche al fine di garantire maggiore sicurezza ed evitare code ed attese all'ingresso. - alla ... TAGS Alessandro Bergallo Capodanno+Genova La Claque spettacolo Versi - per - Versi CONDIVIDI Facebook ...

Vaccino, scatta l'assalto alla terza dose: a Genova code chilometriche in farmacia e negli hub Genova . Prima di Natale la corsa al tampone, adesso la corsa alla terza dose . L'esplosione dei contagi e la scadenza anticipata dei green pass stanno spingendo molti genovesi ad anticipare il ...

Genova, ancora code nelle farmacie per i tamponi anti-Covid Telenord.it Vaccino, scatta l’assalto alla terza dose: a Genova code chilometriche in farmacia e negli hub Genova. Prima di Natale la corsa al tampone, adesso la corsa alla terza dose. L’esplosione dei contagi e la scadenza anticipata dei green pass stanno spingendo molti genovesi ad anticipare il booster ...

Genova, ancora code nelle farmacie per i tamponi anti-Covid In Italia continua la corsa ai tamponi durante le feste. Anche a Genova si registrano, fin dal mattino, lunghe code davanti alle farmacie. "Ci sono tantissime richieste - spiega Gianni Pastorino della ...

... anche al fine di garantire maggiore sicurezza ed evitareed attese all'ingresso. - alla ... TAGS Alessandro Bergallo Capodanno+La Claque spettacolo Versi - per - Versi CONDIVIDI Facebook .... Prima di Natale la corsa al tampone, adesso la corsa alla terza dose . L'esplosione dei contagi e la scadenza anticipata dei green pass stanno spingendo molti genovesi ad anticipare il ...Genova. Prima di Natale la corsa al tampone, adesso la corsa alla terza dose. L’esplosione dei contagi e la scadenza anticipata dei green pass stanno spingendo molti genovesi ad anticipare il booster ...In Italia continua la corsa ai tamponi durante le feste. Anche a Genova si registrano, fin dal mattino, lunghe code davanti alle farmacie. "Ci sono tantissime richieste - spiega Gianni Pastorino della ...