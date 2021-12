Genova | Bucci replica alle critiche | “Polo chimico a Ponte Somalia? Sfido tutti a indicare un’opzione migliore”

Advertising

mariali94316534 : RT @AlekosPrete: La panchina anti clochard con un divisorio che impedisce ai senza tetto di coricarsi. È successo a Carignano il quartiere… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Natale a casa Bucci”. L’intervista di Anna Li Vigni al sindaco di Genova - FarodiRoma : “Natale a casa Bucci”. L’intervista di Anna Li Vigni al sindaco di Genova - trebbs75 : Marco Bucci: #TranneGenovaVesima – Petizione popolare contro la variante al PUC di Vesima - Firma la petizione!… - dircittadino : RT @IlCittadinoGe: 220 persone senza dimora, anziani soli e rifugiati al tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’E… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Bucci

. "Sinceramente no, non me lo aspettavo". Il sindaco diMarcorisponde così alla domanda se, oltre alla reazione dei cittadini di Sampierdarena, si aspettasse o meno le levate di scudi da parte di alcuni nomi importanti della logistica e della ..."Solo aogni anno si sprecano 10 mila tonnellate di cibo ma ci sono più di 29 mila persone ... Le associazioni lanciano quindi un appello: "Chiediamo al sindaco Marcol'impegno ad aprire un ...Il sindaco conferma la scelta anche dopo le dure critiche del gruppo Grimaldi. “Con il trasloco più lavoro in porto, assumeremo 70 camalli nelle partecipate” ...In Italia sarebbe la prima volta della gara ciclistica su un percorso in parte autostradale. Intanto niente Monte Fasce, troppo pericoloso per i corridori ...